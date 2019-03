Goei Geknoei zet door: Schaijkse wagen komt naar halfvastenoptocht Oss

De Maasdijk plakt er tijdens tiende editie een dag aan vast

14:14 OSS - Het sportevenement De Maasdijk, voorheen bekend als de Maasdijk Marathon, wordt komende zomer over twee dagen uitgesmeerd. Op zaterdag 16 juni trekken wandelaars, hardlopers en fietsers vooral door de kernen ten oosten van Oss. Een dag later leiden de routes vooral door het westelijk deel van de gemeente. Start en finish is steeds op De Heuvel in hartje Oss.