Golfbaan Oijense Zij dankzij uitbreiding uitdagender dan ooit... en golfers lopen elkaar ook minder in de weg

OSS - Ze hebben er even op moet wachten, maar de uitbreinding van de Oijense Zij is eindelijk klaar. De enige echte golfbaan van Oss is sinds kort twee nieuwe holes rijker.

De graafmachines en vrachtwagens vol zand hebben plaatsgemaakt voor tapijtachtige holes onder de stralende zon. Leden van de Oijense Zij kunnen hun geluk niet op. Marijke de Bruijn is er sinds de oprichting in 2004 al bij en is nog altijd twee keer per week op de baan te vinden. Ze vindt het een hele uitdagende baan geworden. ,,Toen ik hier begon was het natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar met ruim vijftien jaar ervaring kende ik iedere vierkante meter en scheefstaand grassprietje uit mijn hoofd. Door de twee nieuwe holes is de moeilijkheidsgraad echt omhoog gegaan.”

Ook Patrick Kolijn, die al acht jaar golft en training bij de Oijense Zij volgt, slaat met veel plezier een balletje op de vernieuwde baan. ,,Het is absoluut een aanwinst voor golfminnend Oss en omgeving.”

Golf in trek bij jongeren

Van Erp, die ondanks de coronacrisis weinig te klagen had, is blij met alle positieve reacties. Bij de Oijense Zij is het aantal leden in een jaar tijd met ruim 30 procent gegroeid. ,,Het is een van de weinige sporten die bijna niets van de coronamaatregelen heeft gemerkt. Golfen doe je in de buitenlucht en daardoor hebben de leden altijd hun balletje kunnen slaan”, zegt Van Erp op het zonnige terras van het clubhuis aan de Oijenseweg. Hij merkt dat de interesse in de golfsport vooral onder jongeren is toegenomen. ,,Voetballers en hockeyers bijvoorbeeld. Zij konden maandenlang geen training krijgen. En wedstrijden spelen, dat zat er al helemaal niet meer in. Om toch in beweging te blijven, komen jongeren steeds vaker bij golf uit.”

Doordat het ledenaantal is gestegen, komt de opening van de vernieuwde golfbaan volgens Van Erp precies op het juiste moment. Door de uitbreiding is één hectare grond, op een totaal van vier, bijgekomen. De negen holes zijn met de vernieuwing een stuk beter verdeeld over het veel grotere terrein. Bovendien zijn de holes op de driving range geschrapt, waardoor golfers elkaar minder in de weg lopen en de oefenbaan zeven dagen per week open is.

Quote Het is absoluut een aanwinst voor golf minnend Oss en omgeving. Patrick Kolijn

Lange voorbereiding

De golfers bij de Oijense Zij hadden veel geduld nodig om van de grotere golfbaan te genieten, want Van Erp klopte jaren geleden al met zijn ideeën bij de gemeente en provincie aan. Hij heeft er heel wat fietsritjes naar het gemeentehuis voor over moeten hebben, maar vorig voorjaar kreeg de golfbaan eindelijk groen licht van alle betrokken partijen.

De Bruijn neemt rustig de tijd om de twee nieuwe holes onder de knie te krijgen. Ze blijft nog zo lang ze kan bij de Oijense Zij een balletje slaan. ,,De Oijense Zij is vergeleken andere golfbanen in de buurt aan de kleine kant. Maar saai, dat is deze golfbaan echt niet. De sfeer is altijd heel goed hier.”