Golfbad, Lievekamp en Groene Engel sluiten zuchtend hun deuren

Dertig bezoekers in een theater dat berekend is op het twintigvoudige, dat was natuurlijk al een lachertje. Maar De Lievekamp was wel open en de medewerkers waren wel in de weer om er een mooie avond van te maken voor die dertig gasten. Dat de deuren nu toch weer helemaal op slot moeten komt dan ook hard aan. ,,Het wordt steeds lastiger om de motivatie bij onze mensen op peil te houden", merkt Coen Bais, de theaterdirecteur.