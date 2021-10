Golfbad Oss drie weken gedeeltelijk dicht, niet vanwege corona maar voor onderhoud

Wie bloesem heeft en peren, krijgt ook de wespen.

3 oktober In Zeeland staat een hele grote hele oude perenboom. Prachtig, met een vracht aan roze bloesem in de lente, en kruiwagens vol peren in het najaar. Hij staat er naar verluidt al honderd jaar majestueus te wezen. Waar rijp fruit is, zijn wespen, maar dat hadden de bewoners zich even niet gerealiseerd toen de gemeente voorstelde de roze bloemenreus op de lijst van de monumentale bomen te zetten. Nu willen ze hem er weer af, maar dat gaat niet meer.