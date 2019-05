Golfbad Oss kan verhuisdozen pakken: politiek wil nieuwbouw op nieuwe plek

OSS - Niets staat een verhuizing van het Golfbad nog in de weg. Na de directie en onderzoeksbureau Van der Meijs vindt nu ook de Osse politiek nieuwbouw op een nieuwe locatie de beste optie voor de toekomst van het zwembad. Daarmee is een draai van 180 graden compleet.

Dik twee jaar geleden zagen de partijen nog niets in verhuizing van het verouderde en verliesgevende Golfbad. Dat zou kapitaalvernietiging zijn van het nog relatief jonge wedstrijdbad. Twee scenario's voor de toekomt van het bad volstonden: een grondige verbouwing of nieuwbouw op de huidige plek.

Maar uit onderzoek blijkt dat verhuizing de goedkoopste optie is. Het grote voordeel is bovendien dat het zwembad in dat scenario niet dicht hoeft. Dat is fijn voor de verenigingen, zwemmers én het personeel van het Golfbad. Dat zien de partijen inmiddels ook in.

Daarom dragen ze wethouder Kees van Geffen op zich vanaf nu op nog maar één scenario te richten: een nieuw Golfbad op een nieuwe plek. Oss zal naar verwachting een slordige 27 miljoen euro kwijt zijn aan het nieuwe zwembad.

Waarheen?

De grote vraag is waar het nieuwe zwembad gebouwd moet worden. De partijen willen een centrale, goed bereikbare locatie. Als het even kan ook nog op gemeentegrond. Voor een nieuw Golfbad is al snel 7.000 vierkante meter nodig. Op die grond moeten baden, kleedkamers, kantine, kassa en machinekamers verrijzen. Dat is dus nog gerekend zonder parkeerplaatsen. Percelen van die omvang liggen in Oss niet voor het oprapen.

D66 heeft als enige een concrete locatie op het oog: de Geffense plas. Daar kan overdekt zwemmen gecombineerd worden met buiten zwemmen. En er is meer dan genoeg parkeergelegenheid. Het plan kreeg bij de andere partijen de handen bepaald niet op elkaar.

Glijbanen

Ook is er discussie over het recreatieve deel van het zwembad. Onder meer coalitiepartijen CDA en VVD willen dat het nieuwe Golfbad een volwaardig subtropisch zwemparadijs wordt. Met glijbanen, een golfinstallatie en meer attracties. Het bad moet weer een trekker worden voor de hele regio, zoals het dat in de beginjaren ook was.