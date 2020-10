Golfbad Oss moet nieuwe maatregelen direct bijstellen: maximaal 30 zwemmers

Populair kinderdag­ver­blijf Nistelrode vangt te veel kinderen op en dat wil gemeente Bernheze écht anders

14 oktober NISTELRODE - Kinderdagverblijf De Dierenvriendjes in Nistelrode is een groot succes. Opvang op de boerderij is gewild onder ouders; het dagverblijf heeft vanaf het begin in 2015 steeds te maken met een wachtlijst. Nu hangen er echter donkere wolken boven het bedrijf. Het agrarisch dagverblijf vangt 64 kinderen op, terwijl dat er volgens de vergunning van de gemeente Bernheze maximaal 36 mogen zijn.