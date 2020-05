Golfbad Oss vanaf 18 mei gefaseerd open: eerst voor verenigingen, dan voor zwemles en baantjestrekkers

Oss gezin vecht voor restaurant van moeder, die weken op rand van leven en dood zweefde

12:47 OSS - ,,Wij zijn een ondernemersfamilie en we gaan niet bij de pakken neerzitten.” Anna de Marco (19) toont zich sterk. Sinds bekend werd dat haar door corona getroffen moeder niet langer in levensgevaar verkeert en binnenkort zal ontwaken uit haar wekenlange coma, kijkt ze strijdbaar naar de toekomst. Het restaurant van Hanneke de Marco, kostwinner van het gezin, moet weer tot leven worden gebracht. Buurvrouw Anita van Dam is intussen een inzamelingsactie gestart.