Golfbad Oss verhuist naar Berghem: gloednieuw zwemparadijs van zeker 27 miljoen euro

Oss is al een slordige drie jaar bezig met een nieuw onderkomen voor het stokoude en verliesgevende Golfbad. Na uitvoerig onderzoek bleek dat nieuwbouw op een andere locatie op termijn het voordeligst is. In het voorjaar van 2019 startte Oss daarom met een zoektocht naar de beste plek voor het nieuwe zwembad. Die moet goed bereikbaar zijn, zich centraal in de gemeente bevinden en als het kan even kan ook nog in de buurt van sportclubs liggen.