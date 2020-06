Golfbad Oss weer open voor iedereen... En je mag gewoon van de glijbaan

Osse (24) kwam om door ongeluk waarbij automobi­list 37 seconden aan het appen was

9:51 ARNHEM/OSS - Een 24-jarige Osse vrouw die vorig jaar juli omkwam bij een verkeersongeval op de A2 bij Beesd, blijkt doodgereden door een man die zat te appen bij een snelheid van 120 kilometer per uur. Meer dan een halve minuut was de 45-jarige automobilist uit Zaltbommel in de avondspits met zijn telefoon bezig toen hij achterop een file reed.