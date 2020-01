Gouden Oogappel voor Ad de Haas, motor achter Schuldhulpmaatjes Oss

Paar dagen per week opgelucht ademhalen voor ouders, dankzij opvang in Zeeland

10:07 ZEELAND - Kinderzorg Bijzonder in Zeeland opent komend weekend een nieuwe locatie van het verpleegkundig kinderdagverblijf. ,,We hebben afgelopen jaren meerdere keren nee moeten verkopen aan ouders. Nu krijgen we weer wat meer ruimte en kunnen we een tweede groep beginnen.”