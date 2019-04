Gouden Oogappel voor Roy Thijssen

Het is gedaan met de kermis in Megen en Macharen

13 april Megen - Na jaren van kwakkelen is het nu echt gedaan met de kermissen in Megen en Macharen. Of er in Haren een kleine kermis komt, is nog niet zeker. Ook Ravenstein heeft komende Hemelvaart geen kermis meer, maar daar zijn plannen om deze volgend jaar nieuw leven in te blazen.