Gouds drugspand verkocht aan man uit Schaijk op dag megavangst xtc

Dat laat de voormalige eigenaar van het pand, een ondernemer in Aziatische producten, telefonisch weten. Hij had het pand al langere tijd in de verkoop en kwam er langer dan een jaar niet meer vanwege gezondheidsklachten. Afgelopen vrijdag tekende hij de verkoopakte bij een notaris.



Vandaag is niets meer te merken van de xtc-vondst in de Goudse Marconistraat. Aan de buitenkant is niets bijzonders te zien aan het betreffende pand. Een man komt naar buiten en voegt zich bij een groepje andere mannen. Wat hun relatie is tot het bedrijfspand en wat zij weten van de xtc-vondst, willen ze niet zeggen. ,,Het politieonderzoek loopt, daarom doen wij geen mededelingen”, zegt één van hen. De huidige eigenaar, een man uit Schaijk, liet gisteren al weten niets te willen zeggen over de zaak.