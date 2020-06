Graffiti, verlichting en meer: de eerste VOLOP-winkels gaan open in Oss

Nu de eerste zaak open is, gaat het plots hard. Komend weekend al is de opening van Jikke aan de Wal. In het pand naast Hoofdstuk 2 opent Ellen van de Kamp haar eigen galerie en shop.



De bekende Osse graffiti-artiest Bart de Ruijter, die onder meer verantwoordelijk was voor de enorme muurschildering bij het sheddakencomplex, betrekt over anderhalve week een eigen zaak aan de Kruisstraat. Hij gaat aan de slag in het pand waar nog niet zo lang geleden Claessens schoenen te vinden was.



Binnen een maand wil ook Rianne van der Steen haar eigen zaak openen aan de Kruisstraat. Daar maakt en verkoopt ze dan duurzame kleding in een gelimiteerde oplage.