Granulietstort: of het nu vies is of niet, iets is er niet goed

Waarom wordt er granuliet gestort in de ontzandingsplas?

In de uiterwaarden bij Alphen is tegenover Lith jarenlang zand gewonnen. De plas die er is ontstaan is zó diep, dat deze moet worden opgevuld.



Idee hierachter is dat bij minder diepe plassen het zonlicht beter tot de bodem kan doordringen, waardoor er meer planten kunnen groeien. Het is dus goed voor de biodiversiteit om de plas te verondiepen met grond.



Maar waarom wordt er dan geen grond in gestort, maar granuliet?

De grote vraag is: is granuliet grond? Granuliet is een afvalstof dat vrijkomt bij het bewerken van graniet. Dat wordt onder meer gebruikt bij de aanleg van wegen. Het graniet komt uit Noorwegen en Schotland.



Het bedrijf Graniet Import Benelux gebruikt bij het productieproces een chemisch middel dat er voor zorgt dat het natte granietpoeder indikt. Dat ingedikte materiaal, granuliet, wordt door het bedrijf aangemerkt als grond.



Probleem is: nergens is vastgelegd wat precies de eisen zijn om te voldoen aan de benaming grond. Je kunt granuliet net zo goed afval noemen. Vast staat dat er in elke geval maar weinig organische stoffen in zitten: er kan dus weinig op groeien.