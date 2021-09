Grappige, maar ook schrijnende stukken over corona bij ‘Je dialoog tegen mij’ in Hoessenbosch

De theateravond wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd, met een pauze van twee jaar. Organisator Hilde Clappers: ,,Het is destijds ontstaan omdat we het leuk vonden om theater te maken in één dag en op die manier schrijvers, regisseurs en spelers bij elkaar te brengen.”

Voorbereiding

Corona als kunstvorm

Clappers: ,,Het thema heeft de vorige keren bestaan uit onderdelen van de titel ‘Je dialoog tegen mij’. De eerste keer ging het over liegen, de keer erna over ‘mij’ (zowel de maand mei als het persoonlijk voornaamwoord) en het ging een keer over dia’s. Nu wilden we dat loslaten en dachten: moeten we het over corona laten gaan of juist niet? Je wordt al zo doodgegooid met dat onderwerp. Maar juist in een kunstvorm hebben we er niets mee kunnen doen. Nu ik de ingestuurde dialogen heb gelezen, ben ik er heel blij mee. Er zitten grappige stukken tussen, maar ook hele schrijnende.”