Grasmaaier en minitrekker gestolen in Reek

Update Jongens met messen bedreigen eigenares­se cafetaria in Oss: ‘Ik schrok me kapot’

9 mei OSS - De eigenaresse van cafetaria Restorette West aan de Heischeutstraat in Oss, vlakbij Station Oss West, is dinsdagavond bedreigd door een groep van zes jongens. Zij sloegen op de deuren van het restaurant en dreigden met messen en een ploertendoder. ,,Ik schrok me kapot. Je denkt meteen dat ze geld gaan eisen.”