Gratis BuitenBios gaat wel even met de pet rond

Geen moeilijk te verteren rolprent uit Tadzjikistan. Of een documentaire-achtige cinemaverhandeling over een nomadisch Toengoezisch volk, maar juist meer toegankelijke filmhuisfilms. Tien in getal. Ook dit jaar kan de bioscoopfreak gratis en voor nop naar de Buitenbios - een initiatief van cultuurpodium Groene Engel - die opnieuw de regio intrekt. ,,Het enige wat we aan de bezoeker vragen is of die een kleine financiële bijdrage wil leveren wanneer we na afloop letterlijk met de pet rondgaan. Hoe je het wendt of keert, we maken als organisatie natuurlijk wel kosten'', stelt mede-initiator en nog 'Engel'-directeur Oscar Jansen.