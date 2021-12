Gratis parkeren in Osse centrum tijdens lockdown, fietsen toegestaan tot 14 januari

Met de tijdelijke coulance wil het gemeentebestuur de drempel verlagen voor bezoekers die eten of andere waar komen afhalen bij gesloten horecazaken en winkels. Burgemeester en wethouders: ,,We willen de ondernemers in het centrumgebied die getroffen worden door de nieuwe lockdown een steuntje in de rug geven.” De maatregel gaat per direct in.