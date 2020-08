Grauwe fietstunnel Ussenstraat wordt de meest kleurrijke passage van Oss

OSS - Het fietstunneltje van de Ussenstraat is in een mum van tijd onherkenbaar veranderd. Liefst zeven graffiti-artiesten verfraaien de tot voor kort grauwe passage met een meterslang kunstwerk.

Het was het soort tunnel waar je zeker na zonsondergang niet graag doorheen fietste. De wanden vol met grote en kleine graffiti-tags, het plafond vol schroeiplekken van brandjes en vuurwerk. Maar amper drie dagen na de start van een nieuw kunstproject is de passage al behoorlijk opgeknapt. Op de wanden is een patroon aangebracht dat knipoogt naar verschillende grondlagen waar je als passant ‘doorheen’ reist. Op dat patroon duiken ook de eerste tekeningen al op.

,,Er is hier natuurlijk ontzettend veel in de grond gevonden", zegt een van de artiesten die er donderdagmorgen aan het werk is. ,,Juwelen, ijzerwerk, maar er zitten ook dieren en allerlei soort buizen. Dat brengen we hier op een speelse manier terug. Met bovenin een felblauwe lucht.”

Nog twee weken werk

De zeven artiesten, die bijna allemaal uit Oss of omgeving komen, gaan steeds in kleine groepjes aan de slag. Zo blijft er genoeg plek voor passerende fietsers en voetgangers. Over een week of twee moet de schildering af zijn. De muren staan dat zó vol dat er voor vandalen niets meer te halen moet zijn.Open plekken blijven er niet over. En de tekeningen worden zó druk dat een krabbeltje of tag amper te zien zal zijn, is de bedoeling.

Volledig scherm De tunnel onder de Kennedybaan door wordt verfraaid. © Roy van der Lee/BD