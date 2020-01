Gravers glasvezel Geffen blijven brokken maken; ondernemer dagen zonder internet en pin-betaling

video Drie bestelbus­jes bij elkaar in brand in Oss, ook scooter verbrand

14:15 OSS - In Oss hebben zaterdagnacht drie bestelbussen in brand gestaan. Ze stonden geparkeerd op een parkeerplaats aan de Albardastraat in de wijk Ruwaard. Opmerkelijk genoeg alarmeerde een buurtbewoonster de avond ervoor de politie omdat er verdachte jerrycans onder een van de bussen stonden. Met die tip is volgens haar niets gedaan.