Groeiende zorgen om mavo Sint-Jan: schoolgebouw aan Fraterspark kwijnt weg

‘Drugspand gesloten’. Op verschillende plekken zijn pamfletten met deze tekst achter de ruiten van het oude schoolgebouw geplakt. Op een ander staat te lezen dat het pand op last van de burgemeester is gesloten in mei 2019. De sluitingstermijn is bepaald op drie maanden. Drie jaar later blijkt het gebouw nog potdicht. Er is geen teken van leven. Of je moet de flora meerekenen. De natuur heeft het buitenterrein overgenomen.