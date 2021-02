Groene Engel 2.0 is niet vies van commercieel succes; meer populaire acts op podium

Naar het theater in de strijd tegen corona; huisartsen blij dat ze voor prikken in Lievekamp terecht kunnen

25 februari OSS - In Oss is donderdag ook een begin gemaakt met het vaccineren van inwoners tegen corona. Groepspraktijk De Lievekamp was ervoor naar het gelijknamige theater uitgeweken. Daar is alle ruimte om voldoende afstand te houden en na de spuit een kwartier te vertoeven ter observatie.