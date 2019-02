Groene Engel 2.0 opent z'n deuren met carnaval

Bestuurder staat dure Mercedes af aan politie Oss: wil verleiding ‘rijden zonder rijbewijs’ niet meer voelen

19:06 OSS - ,,Hij had twee redenen om niet te rijden”, zegt de politie uit Oss over de bestuurder die ze vrijdag aanhield. Hij reed in een Mercedes die niet op zijn naam stond en daarbij had de bestuurder ook nog geen rijbewijs. Hij heeft de auto uiteindelijk vrijwillig afgestaan om de bijzondere reden dat hij geen verleiding meer wilde voelen nog erin te kunnen rijden.