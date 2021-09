Groene Engel mag muziekprogrammeur ontslaan; reorganisatie nadert afronding

Zomerserie arbeidsmigranten Joanna woont niet meer op De Naaldhof maar in de stad en gaat nooit meer terug naar Polen: ‘Het leven is hier veel makkelij­ker’

10 september OSS - Haar zoontje is een kleine Brabander: geboren en getogen in Oss. Of nou ja, dat getogen moet nog blijken, want het is een hummel van drie, maar als het aan zijn moeder ligt blijft hij een Ossenaar. Joanna Berendt kwam vijf jaar geleden naar Oss en landde op De Naaldhof. Toen haar zoon geboren werd kocht ze met haar vriend een huis in de stad.