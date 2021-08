Groene Engel Oss gaat weer op tournee met de BuitenBios

Filmvoorstellingen in buitenluchtOSS/MEGEN/SCHAIJK/LITH - The Singing Club is aanstaande donderdagavond (21.30 uur) de eerste speelfilm in de nieuwste editie van de BuitenBios, waarmee cultuurpodium Groene Engel in Oss, op tournee gaat. In de periode van 26 augustus tot en met 17 september worden er in totaal acht films op vijf verschillende plekken vertoond. Corona vergt dit jaar een ietwat andere opzet van het festijn.

Deze zomer strijkt de BuitenBios neer in het parkje naast de Groene Engel in Oss, bij natuurtheater Hoessenbosch in Berghem, op het plein voor Acropolis in Megen, op het plein voor multifunctionele accommodatie De Snoeck in Lith en voor De Phoenix in Schaijk. Er zijn wisselende aanvangstijden omdat er rekening gehouden moet worden met de zonsondergang.

Volledig scherm De filmposter van Bram Fischer. Vrijdag 10 september te zien in Berghem. © Bram Fischer

The Singing Club is donderdagavond in Oss te zien. Vrijdagavond (21.30) wordt Bulado op het veldje naast de Groene Engel vertoond. Burden is donderdag 2 september (21.00) in Lith te zien. In Megen wordt vrijdag 3 september De Beentjes van St. Hildegard afgespeeld. Kapsalon Romy is 9 september (20.45) in Schaijk te zien. En in Berghem wordt Bram Fischer op vrijdag 10 september (20.45) vertoond. Donderdag 16 september is de BuitenBios weer in Oss met The Wife (20.30). Voor vrijdag 17 september moet nog een film uitgezocht worden.

Succesvol evenement

BuitenBios is in de loop der jaren uitgegroeid tot een succesvol en welbezocht evenement. Bezoekers dienen een eigen campingstoel mee te nemen om tijdens de hopelijk zwoele zomeravonden in de buitenlucht te genieten van een speelfilm.

Corona vergt dit jaar een ietwat andere opzet van het festijn. Op alle locaties is er een uur voor aanvang van de film een gratis ticket op te halen. Het aantal plaatsen is dan ook enigszins beperkt. Hoewel de toegang gratis is, wordt een bijdrage in de pet na afloop zeer gewaardeerd.