Groene Engel stoot brasserie af om er financieel bovenop te komen

Van der Doelen sluit na 49 jaar laatste speelgoed­win­kel in Heesch

10:55 HEESCH/OSS - Ooit telde Van der Doelen Speelgoed negen winkels, verspreid over Oost-Brabant. Op 1 mei gaat de laatste winkel van het Osse familiebedrijf op slot. De winkel aan Het Dorp in Heesch is deze week begonnen met de uitverkoop.