Groene Engel trekt met dit seizoen van BuitenBios ook door Lith

Tussen donderdag 3 en vrijdag 18 september worden in het kader van BuitenBios on Tour in totaal acht films vertoond. In de helft van de gevallen gebeurt dat in het park direct naast de organiserende Groene Engel. Maar ook op het plein voor de Phoenix in Schaijk, in openluchttheater Hoessenbosch, voor De Snoeck in Lith en Acropolis in Megen is een film te zien.