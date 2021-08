Groene Engel wil van programmeur af, oude en nieuwe cultuur clashen in de rechtbank

Column Oss verdient de Groene Engel, maar tegen welke prijs?

1 november Als de Groene Engel een Ossenaar was geweest, dan was hij allang in de schuldsanering terecht gekomen. Met een onverbiddelijke bewindvoerder en een budgetcoach in zijn nek, en een abonnementje op de Voedselbank. Maar de Groene Engel is geen Ossenaar, maar een cultuurpodium, en dan gelden er héle andere regels. Als cultuurpodium kun je er keer op keer een financiële soepzooi van maken, en dan je mouw oprollen voor een nieuw subsidie-infuus. En waarom? Zodat een paar duizend mensen een keertje naar een film kunnen gaan, of naar een concert.