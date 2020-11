Groene reuzen van de toekomst geplant in Oss: ‘Voor onze achterkleinkinderen’

Niet aan de rand, maar midden in de wei heeft Roel Vermeulen de winterlinde geplant. En daarbij heeft hij er ook nog in een wijde cirkel een houten hek omheen gezet. Het is duidelijk, deze boom krijgt de ruimte. Vermeulen ziet al helemaal voor zich hoe de boom er over tientallen jaren uitziet. ,,De takken hangen hier dan over het hekwerk. Want opsnoeien hoeft niet. Als de boom over een jaar of twee, drie goed is geworteld, dan heeft hij verder geen onderhoud nodig.”