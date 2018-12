GroenLinks opent meldpunt voor vuurwerkoverlast in Oss

Let op: fietsers hebben voortaan voorrang bij gemeente­huis Oss!

11:25 OSS - Een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Oss is dit weekeinde weer opengesteld voor verkeer. De rotonde bij Museum Jan Cunen is voor driekwart in gebruik. Daarmee kruist ook het autoverkeer op de Raadhuislaan het fietsverkeer op de Heschepad weer. Met dat verschil dat de fietsers voortaan voorrang genieten.