Grondaankopen voor dorpshuis in Overlangel kosten gemeente nog eens 75.000 euro extra

Column Organon weer terug op dé wand, maar waar is de kokette G gebleven?

6 juni Waarom is iedereen er zo hysterisch blij over dat de letters van Organon weer op de grote blauwe wand staan? De wand is niet meer blauw, en dé letters zijn het niet, want ik herinner me het typische lettertype, vooral de bizarre “G” nog levendig: zwierig, met een koket kuifje. Een stuk origineler dan de saaie letters die Organon nu zijn, zelfs een hoofdletter kon er niet af. En die rare roze streepjes en bolletjes die erbij horen? Zijn dat pilletjes? Wij vrouwen, de beoogde doelgroep, willen roze pilletjes?