Grondeigenaren staken verzet tegen afsluiting Oude Rogkamp in Herpen

Gemeente Oss is vanaf deze week helemaal over op led-verlich­ting in de openbare ruimte

10:42 OSS/HERPEN - In de gemeente Oss brandt sinds deze week geen gloei- of halogeenlamp meer in de openbare ruimte. Wethouder Johan van der Schoot nam dinsdagavond symbolisch afscheid van deze energieverslindende lichtbronnen door als laatste ook de Sint-Sebastianuskerk in Herpen in het led-licht te zetten.