Groot protest bij raadszaal Landerd: paar honderd Schaijkenaren strijden tegen fusie met Uden

video Vrachtwa­gen­chauf­feur omgekomen bij ongeluk op A50 bij Berghem, weg hele nacht dicht

20:00 BERGHEM - Een vrachtwagenchauffeur is donderdagmiddag rond 17.00 uur omgekomen bij een ongeluk op de A50 bij Berghem. De man botste met zijn vrachtwagen op de vrachtwagen voor hem. De weg is in beide richtingen dicht.