Grootste schilderij van Oss is klaar: 'Het is gewoon wauw’

,,Uniek en geweldig mooi! Het is... het is... wauw.” Kees Fluitsma is een trotse Ossenaar én oud-Organees. De afgelopen maanden wandelde hij bijna elke werkdag vanuit Ussen met zijn fotocamera naar de blauwe wand aan de Molenstraat. Die wand die al decennia symbool staat voor Organon en Dyosinth, de twee bedrijven die in 2007 in Amerikaanse handen kwamen en die daarna ten prooi leken te vallen aan een botte sanering. Fluitsma stak indertijd zelf zijn hand op toen de afvloeiingsregeling op tafel kwam. ,,Ik werkte er veertig jaar en hoopte dat er door mijn vertrek een jonger iemand kon blijven", blikt de 72-jarige Ossenaar terug.