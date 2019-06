Grote brand in snackbar Silly's in Berghem, eigenaar: ‘levenswerk gaat in vlammen op’

Volgens omstanders is een kortsluiting in het plafond, in de aansluiting van de schermen met de menu's, de oorzaak van de allesvernietigende brand. Eigenaar Robbert Lohstroh en de rest van het personeel is dermate uit het veld geslagen, dat ze niet in staat zijn commentaar te geven. Lohstroh laat wel weten dat hij uit het veld is geslagen, omdat zijn ‘levenswerk van de vijftien jaar in rook op is gegaan'.