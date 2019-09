Grote exploitanten laten Harense kermis links liggen, toch is het feest

De sfeer na de opening is zonder meer goed. De draaimolen en het springkussen hebben over belangstelling niet te klagen. Traditioneel is er een optreden in de tent. Dit jaar goochelde Lars van Tuijll er lustig op los. Wethouder Thijs van Kessel verrichtte samen met jeugdwethouder Fleur Bak de opening. ,,Toen ik de tent naderde, vroeg ik me af of ik wel op de goede plaats was. Het was allemaal zo stil”, vertelde de wethouder. Daarmee gaf hij indirect een compliment aan de goochelaar en de organisatie van de kermis annex dorpsfeest. Voetballiefhebbers kunnen op een groot scherm de match Duitsland-Nederland zien.