Grote groep jongeren verzamelt zich in Oss voor einde-van-de-avondklok-festival

Om 20.45, nog voor het ingaan van de avondklok dus, was het plein in het Osse centrum weer leeg. De politie controleerde de inzittenden van alle auto’s die richting het Burchtplein wilden. Ook de gemeentelijke handhaving was aanwezig, net als straatcoaches van Secutor. Volgens die straatcoaches was ook de ME aanwezig. ,,We kennen veel van de jongeren die er waren. Als wij met ze praten doen we dat in hun eigen taal, alsof we hun grote broer zijn. Dat werkt, ze zijn weggegaan.”