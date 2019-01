Grote uitslaande brand bij bouwbedrijf in Venhorst

‘Meneer Megens’ uit Deur­sen-Dennenburg is leraar van het jaar

26 januari DEURSEN - Dirk Megens uit Deursen-Dennenburg is gekozen tot Leraar van het jaar. Megens werd als beste verkozen bij de MBO-docenten. De prijs is zaterdag uitgereikt in de Jaarbeurs in Utrecht. Hij kreeg de prijs van onderwijsminister Arie Slob.