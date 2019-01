Grote zoekactie naar harddrugs door politie en douane in havengebied van Oss

VIDEO Ossenaren vallen massaal voor vorsten­zwaard op rotonde

7 januari OSS - Met een indrukwekkende, vlammende processie van verklede ROC-leerlingen is de rotonde bij Museum Jan Cunen in Oss maandagavond officieel geopend. Het grote zwaard op de rotonde is vanaf nu 's avonds aangelicht, waardoor het nog mystieker oogt dan het al deed.