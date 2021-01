Groter, groener, goedkoper: in een nieuw theater kan de Lievekamp er weer vijftig jaar tegenaan

Oss krijgt ring van rood asfalt rond centrum: ‘Uitstralen dat fietsers welkom zijn’

19 januari OSS - Een ring van rood asfalt bezegelt over een paar jaar de afronding van het grootste centrumplan in Oss van de afgelopen decennia. Als het Walkwartier in 2023 is opgeleverd, worden de straten eromheen omgevormd tot fietsstraat. ,,Auto's zijn nog steeds welkom, maar fietsen spelen de hoofdrol.”