Grove aantijgingen aan adres wethouder door buren bouwbedrijf Geffen

Voorlopig toch geen container­wo­nin­gen voor overlastge­vers in Oss: ‘Eerst oplossing zoeken in de regio’

20 februari OSS - De containerwoningen voor overlastgevers in Oss zijn voorlopig van de baan. De gemeente wil eerst maar eens in kaart brengen welke voorzieningen voor amokmakers er al bestaan in de regio en aan welke nieuwe voorzieningen nog behoefte is. Het is daarom zeer de vraag of de zogeheten Skaeve Huse aan de rand van Oss nog wel nodig zijn.