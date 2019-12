Gulle Ossenaren zorgen voor stevige buffer voor 'Eten Over Oss’

Column Slaap lekker, Roosje uit de Sta­ringstraat

10:00 Hoe zou Roosje haar eerste Sinterklaas hebben gevierd? Niet in haar eigen huis in ieder geval. Ze heeft vast een hoop nieuwe rompertjes gekregen. Ze heeft denk ik een heleboel nieuwe dingen gekregen, want van haar kakelverse babykamertje is niks meer over. Wat niet afgebrand is, is wel door het bluswater verpest. En wat op magische wijze beide elementen heeft doorstaan is doorrookt en beroet.