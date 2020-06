Guus Janssen hoopt dat Petjesbar opnieuw middelpunt dorpsgemeenschap wordt: ‘Tweede dorpshuis is gekkenwerk’

,,Wist je dat de oorspronkelijke Petjesbar door de inwoners van Overlangel zelf gebouwd is?” Guus Janssen lijkt ineens te beseffen dat het eigenlijk wel een bijzonder toepasselijke anekdote is. Hij staat voor het pand dat drie jaar geleden tot de grond toe afbrandde en waar anno 2020 een heel nieuw gebouw is verrezen. ,,Mijn vader heette natuurlijk ook Janssen, maar in het dorp kende iedereen hem als Grad van Petten - geen idee waar die bijnaam vandaan kwam. Hier aan de Doctor Ruijsstraat stond een oude boerderij. M'n vader bouwde er een woonhuis naast. In het dorp waren in die tijd veel vrijgezelle mannen. Ze probeerden m'n vader te overtuigen om hier een kroeg te beginnen. M'n vader zei: ‘Als jullie hem metselen, ga ik erin staan'. En zo is het begonnen.”