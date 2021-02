Gwendy Jacobs neemt plaats in van John van den Akker in gemeenteraad Bernheze

De Heeswijk-Dintherse was de volgende op de kieslijst. De partij is blij dat zij ja zei op de vraag of ze tot de gemeenteraad wil toetreden. Want dat is niet vanzelfsprekend, staat in een verklaring van Lokaal. De partij heeft haar voorgedragen aan de gemeenteraad en die zal nu onderzoeken of zij kan worden toegelaten. Aangezien zij sinds 2015 al burgerlid is van Lokaal, verwacht de partij geen problemen.