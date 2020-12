Haagse hoorzitting over herindeling Uden en Landerd gaat woensdag niet door

Buijs en zes anderen spreken Tweede Kamer woensdag toe over fusiege­meen­te Maashorst

11 december DEN HAAG/OSS - Wobine Buijs is woensdag in Den Haag in goed gezelschap. Naast de Osse burgemeester spreken nog zes anderen daar de Tweede Kamer toe over de fusie van Landerd en Uden tot de gemeente Maashorst.