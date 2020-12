Half januari nieuwe rechtszaak over Aldi in Reek

REEK - Mensen die dachten dat de ergste kou uit de lucht was nadat B en W van Landerd besloten een Aldi in Reek niet voor tien maar voor vijf jaar toe te staan, komen bedrogen uit: op 14 januari dient in Den Bosch een nieuwe rechtszaak.

De zaak is aangespannen door John Eijsermans van Jumbo Zeeland en zijn pandeigenaar C. van Dongen. En door Slagschip Beheer, in de persoon van Johan Schipper die in Zeeland een Aldi runt. Zij willen nog steeds voorkomen dat Aldi in Reek een supermarkt begint, ook al is het maar als proef voor vijf jaar.

Geen Christiaens

Opvallend is dat Huub Christiaens van Albert Heijn in Schaijk geen bezwaar heeft gemaakt tegen de vernieuwde omgevingsvergunning die B en W hebben afgegeven. Christiaens wil niet zeggen of dat te maken heeft met de boycot van mensen uit Reek tegen zijn zaak. Klanten besloten deze zomer massaal hun boodschappen te gaan doen in Herpen. Zich langer verzetten tegen de komst van een Aldi in Reek zou zijn zaak wellicht geen goed doen.

Strijdmakker

Eijsermans, die in het verleden met Christiaens optrok, wil zich ook niet uitlaten over de reden waarom zijn ‘strijdmakker’ Christiaens is afgehaakt. Insiders sluiten niet uit dat dat gebeurt op aanraden van het hoofdkantoor van Albert Heijn.

Geen straatvechter

Quote Ik weet niet wat Aldi in Landerd gaat doen John Schipper Johan Schipper van Slagschip Beheer zegt op louter juridische gronden bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. ,,Ik ben geen straatvechter, doe het dus via de officiële weg.’’ Hij heeft een vergunning om zijn zaak in Zeeland uit te breiden. ,,Maar ik weet niet wat Aldi in Landerd gaat doen.’’

Volgens John Eijsermans van Jumbo Zeeland gaat het niet alleen om de omgevingsvergunning. ,,Wij zijn door de bezwarencommissie in het gelijk gesteld en B en W doen niks met de adviezen van die commissie. Het ging daarbij bijvoorbeeld over de wijziging van de bestemming.”

Puur eigenbelang

,,Puur eigenbelang", zegt Roland Werring van het Reekse actiecomité. ,,Het gaat zowel Eijsermans als Van Dongen en Schipper gewoon om concurrentie. ,,Ze proberen het wel met wat ruimtelijke argumenten te onderbouwen maar ik hoop dat de rechter daar snel doorheen prikt.”

Volgens Werring is het belangrijk dat Christiaens en ook het MKB Schaijk-Reek niet meer meedoen. ,,Ik ben positief gestemd”, zegt hij.