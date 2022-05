Half Zeeland zette zijn eerste dans- en sjanspassen in de Vlashoeve: ‘Eigenhandig de varkenshokken eruit gesloopt’

Het is een soort reünie deze zondag in de Vlashoeve. Oud-leidinggevenden van jeugdsoos Ut Hoischûrke vliegen elkaar om de nek. En al gauw volgen de anekdotes over hun tijd bij de Zeelandse jeugdsoos. Dat het toen elke zondag met de benen buiten hing. Over Has van de Hei, de gepensioneerde boer die in de jaren zeventig nog gewoon in het voorhuis woonde en een populaire verschijning was bij de jeugd. En over Mien Vertogen, die min of meer als moeder van Ut Hoischûrke werd beschouwd.