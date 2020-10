Halfjaar cel voor dodelijke aanvaring met jetski op Maas bij Ravenstein

Megenaar Willem Kipp hielp Oss aan stroom

27 oktober OSS - Het maken van grote plannen is van alle tijden. Dat er soms niets van terecht komt ook. Een bekend verschijnsel is eveneens dat het eindresultaat van een groot plan soms toch maar een slap aftreksel is van de grote visioenen die de initiatiefnemers ooit hadden. Er is veel dat in schoonheid sterft. Dat kan niet gezegd worden van het grootse plan, honderd jaar geleden, om Oss en omgeving van elektriciteit te voorzien.