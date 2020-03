Halfvastenoptocht Oss van de baan: ‘Mogelijk later dit jaar alsnog’

Plan B is feitelijk plan C. Plan A was de carnavalsoptocht op zondag 23 februari. Vanwege het stormachtige weer op die dag werd deze afgeblazen. De organiserende Stichting Carnavalsviering Oss (SCVO) meldde toen dat de deelnemers op 22 maart bij de Halfvastenoptocht konden aansluiten. Nu gaat ook dat dus niet door.

SCVO heeft vrijdagochtend een persbijeenkomst belegd om de situatie toe te lichten. Voorzitter Robert-Jan Steegman houdt zijn kruit tot dat moment zoveel mogelijk droog. ,,We willen toch bezien of we de optocht later dit jaar alsnog kunnen laten doorgaan. Maar hoe dat er in de praktijk uitziet en of het voor de deelnemers haalbaar is, kan ik nu nog niet zeggen.”