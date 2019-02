HAN brengt bus vol HBO’ers naar Oss: nóg meer hoger onderwijs in de stad

Snelle, slopende ziekte velt Geffenaar Hans Hoeben (62)

8 februari GEFFEN - Geffenaar Hans Hoeben, tot voor kort voorzitter van de dorpsraad, is in de nacht van donderdag op vrijdag op 62-jarige leeftijd overleden. Begin januari was bij hem een ongeneeslijke ziekte vastgesteld. Hij overleed in een hospice in Rosmalen in het bijzijn van zijn naaste familie.